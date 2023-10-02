Дегтярное мыло вместо iPhone 12: Елена-Кристина Лебедь предупредила о циничной афере

Ведущая проекта «Аферисти в сітях» на Новом канале показала детали популярной мошеннической схемы

Покупка и продажа iPhone всегда популярны среди украинцев. К сожалению, на всем, что пользуется спросом, пытаются нажиться мошенники. Об одной из схем обмана в своем проекте «Аферисты в сетях», который по понедельникам в 20:00 показывает Новый канал, рассказала Елена-Кристина Лебедь.

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– Этого продавца-афериста нам «сдала» его жертва, – рассказывает телеведущая. – В общении мужчина просто «няшка». Так и не скажешь, что аферист. Запоминайте детали аферы, чтобы не попасться и не потерять свои деньги.

Объявление о продаже новенького iPhone 12 мошенник размещает на обычном сайте объявлений. Важно! Цена – максимально привлекательная. В афере, которую рассматривала Елена-Кристина, псевдопродавец хотел за новенький смартфон от Apple всего 12 тысяч гривен. Это почти вдвое меньше, чем в магазине. Аферист легко соглашается на реальную встречу. Это успокаивает, поскольку покупатели обычно пугаются онлайн-договоренностей с переводом денег на карту. В этом случае человек расслабляется и начинает доверять продавцу. На встречу мошенник приходит вовремя. Любезно показывает действительно новый, с защитной пленкой, телефон. Позволяет подержать его в руках. Предлагает также купить у него чехол и другие аксессуары. После осмотра iPhone покупатель дает мошеннику деньги. Но псевдопродавец не спешит отдавать телефон. И вот здесь тут начинается кульминация аферы! «Подождите, гарантия», – говорит аферист и якобы начинает доставать ее из сумки. В этот момент неизвестно откуда появляется женщина, которая с криками налетает на жертву-покупателя. Это сообщница. Она играет роль ревнивой девушки продавца, чтобы отвлечь жертву. В этот момент аферист тихонько подменяет в сумке коробку с новым iPhone 12 на другую. Когда скандал наконец стихает, мошенник отдает жертве коробку с «телефоном», а также тысячу гривен за моральный ущерб и быстро уходит с подставной девушкой. Когда человек открывает коробку, то видит там не смартфон, а брусок дегтярного мыла. Которое, к сожалению, купил за 12 тысяч гривен…

Смотрите новый сезон проекта «Аферисты в сетях» уже сегодня, 2 октября, в 20:00 на Новом канале!