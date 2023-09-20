«Первая упаковка – в подарок!»: Елена-Кристина Лебедь предостерегла относительно новой интернет-аферы

Ведущая проекта «Аферисты в сетях», который с 25 сентября покажет Новый канал, рассказала о мошеннической схеме, которая может ждать вас на любом сайте

Меньше чем через неделю, 25 сентября в 20:00, в эфире Нового канала стартует главный проект страны по разоблачению мошенников «Аферисты в сетях». Но узнать подробности актуальной схемы обмана вы можете уже прямо сейчас! Ведущая программы Елена-Кристина Лебедь рассказала, как можно потерять деньги, перейдя по рекламе, которая встречается на любом сайте.

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– Вы можете увидеть всплывающие рекламы вроде: «замучил целлюлит/артрит/бессонница/мозоли/лишний вес/прыщи???» Ассортимент причин безумный! Все то, о чем беспокоятся наши граждане. И, конечно, жмут на рекламку, чтобы узнать подробности, – говорит телеведущая. – Далее обязательно написано еще и волшебное слово: «Акция! Можете принять участие в розыгрыше!» Фактически – получить даром, если победите в розыгрыше. Под этой заманухой – цифры от одного до восьми. Нажимаете любую и: «Чудо! Вы выиграли одну упаковку!» Хотя на самом деле не имеет значения, какую цифру выбрали. Потому что «выигрышные» все!

Далее предлагают заполнить табличку, в которой указать: ФИО, номер телефона или email. Как только вы вносите данные, вам сразу звонят.

– Запомните, как работает оператор на телефоне! – подчеркивает Елена-Кристина. – Сначала поздравляет с выигрышем. Далее спрашивает, в чем суть вашей проблемы и сразу «наваливает»: «Выигранную упаковку мы вам пришлем обязательно! Но в вашем случае нужно пройти курс препарата! А это 40 упаковок. Но ведь прогрессивные медицинские препараты, которые прошли кучу клинических испытаний и имеют 100% результат!» Выигрышная упаковка – только крючок. Затем мошенники «напаривают», что ваша проблема точно решится только за целый курс стоимостью в четыре тысячи гривен.

Но это еще не все! Псевдопродавец начинает снижать сумму. Кстати, это распространенный признак того, что с вами общается аферист. Он сбрасывает цену сразу, когда понимает, что вы сомневаетесь.

– Скидка может быть даже в два раза. То есть две тысячи гривен за весь курс. Все для того чтобы вы согласились сбросить деньги на карту, – объясняет Лебедь. – Мошенник постоянно подгоняет вас аргументами, что курс эффективный, и его просто разметают. Но!

Вы себе представляете, что пришли в магазин покупать холодильник, а продавец вам говорит: «Много? Давайте скину цену в два раза». Нет, потому что это невозможно! В магазине продается реальный товар с фиксированной ценой. А вот с помощью таких телефонных звонков – бог знает что, что где-то там «набодяжили». Потому и цену слепить не могут. Готовы согласиться хоть на тысячу гривен, лишь бы вы заплатили ее немедленно. Не ведитесь на розыгрыш бесплатной упаковки и смело листайте страницу дальше. Посмотрите лучше на что-нибудь приятное. К примеру, на котиков! Будьте мне здоровы и берегите себя! (улыбается).

Смотрите новый сезон проекта «Аферисты в сетях» уже с 25 сентября в 20:00 на Новом канале!