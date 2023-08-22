«Спасли из разбомбленного питомника»: Елена-Кристина Лебедь предостерегает от аферы с покупкой щенков

Ведущая проекта Нового канала «Аферисты в сетях» объяснила, как понять, что вас пытаются обмануть, продавая породистую собаку

Мошенники охотятся за «жертвами» на сайтах купли-продажи. И выманивают деньги всеми возможными способами. Ловят не только на покупке бытовой техники, авто или одежды, но даже на животных. В преддверии Всемирного дня собак, который отмечается 26 августа, ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь рассказала детали не новой, но вновь актуальной схемы. Теперь при продаже щенка мошенники упоминают ВСУ.

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– Афера разворачивается вокруг декоративных дорогих пород собак: шпиц, той-терьер, чихуахуа, йоркшир-терьер и т.д. Но не обязательно! Итак, главное – запомните несколько основных моментов схемы. Именно по этим «крючкам» можно распознать аферу и не потерять деньги.

Момент 1: У продавца есть множество видео со щенками. И это очень подкупает. Но в то же время аферисты категорически не соглашаются на личную встречу с покупателем.

Момент 2: Какой бы город пребывания вы ни назвали, «продавец» точно скажет, что он – в другом.

Момент 3: Даже если вы скажете: «О! А у меня там сестра/тетя/кума. Можно она подъедет и выберет мне щенка вживую?» Вам ответят: «Да, но после оплаты брони за собаку». На ваш аргумент: «Они на месте выберут щенка и сразу уплатят всю сумму. Так будет проще». Вам скажут: «Нет! Оплатите сначала бронь в тысячу гривен». Я вам щенка зарезервирую, а через три часа приезжайте и забирайте». Это делается, чтобы «усыпить» вашу бдительность. Мол, если можно подъехать после оплаты брони, то собачки реально существуют. Но это ложь! Главная цель: любым способом выбить из вас средства на карту. Появилась новая модификация этой аферы! Если вы долго сомневаетесь, платить ли неизвестно кому деньги, «продавец» вдруг пишет: «Хочу подчеркнуть, что вы имеете дело с ВСУ!» Чтобы вызвать уважение и безоговорочное доверие. И что бы вы не спросили дополнительно о ВСУ, ответ будет: «Это секретная информация».

Момент 4: Цена таких щенков обычно в три-четыре раза меньше, чем у других продавцов. Если спросите, почему так дешево, у мошенника есть сразу два заготовленных варианта ответа. Первый: «Они из разбомбленного питомника в зоне боевых действий. Наши ребята спасли этих малышей. Они единственные, кто выжил в питомнике. Быстро раздаем, потому что некому ухаживать!» Или так: «Срочно нужны деньги!» А дальше – любая легенда: от «надо купить шлемы бойцам» до «разрушило дом моей мамы ракетой, собираю ей на новое жилье».

Момент 5: Как бы вы ни настаивали на личном посещении щенков, чтобы не платить бронь, ответ один: «Или делаем так, как я предлагаю, или никак!» Никогда не ведитесь на такое, берегите себя и свои нервы.

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