«Читаю под настроение»: 3 книги-антидепрессанта от Елены-Кристины Лебедь

Ведущая Нового канала поделилась любимой литературой

Книга может стать настоящей пилюлей для поднятия настроения. Она помогает отвлечься, обрести вдохновение и перенестись в совершенно другой мир. Ведущая проекта Нового канала «Аферисты в сетях» Елена Кристина Лебедь советует читать в хорошем настроении. А для этого следует выбрать что-то легкое, спокойное и вдохновляющее. В рамках проекта по популяризации чтения «Читаємо з любов’ю» от сериала Нового канала «Молодая» и Yakaboo она рассказала о своих любимых произведениях. Ловите топ-3!

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– Читаю под настроение. Книга для меня – это как сходить в гости к душевному другу. Вот так сесть с ним за чайком и болтать о чем-то хорошем (улыбается). Поэтому не сажусь за книгу в плохом настроении, – делится Елена-Кристина Лебедь. – Очень люблю читать на ночь. Хотя говорят, что мозг плохо воспринимает информацию перед сном. Но мне, напротив, очень уютно.

«Великолепное утро. Как не проспать жизнь», Гэл Элрод

О чем книга?

Мотивационный бестселлер о тайм-менеджменте не просто научит вас рано просыпаться. Автор еще и расскажет, как первый час дня определяет ваш успех, повышает производительность и помогает снизить уровень стресса. С помощью описанного в книге метода самоорганизации каждый сможет успевать гораздо больше, чем может вообразить.

«Беседы с Богом», Нил Доналд Уолш

О чем книга?

В этом своеобразном диалоге автора с Богом говорится о сексе, власти, деньгах, браке, разрыве, здоровье, видимом и невидимом, правде и неправде. В форме вопросов и ответов рассказывается о важнейших истинах и личных человеческих проблемах.

«Радость изнутри», Чед-Менг Тан

О чем книга?

Бывший инженер из Google показывает в своей книге по саморазвитию, что источник счастья – внутри каждого. Мы можем смещать уровень счастья на положительный край эмоциональной шкалы благодаря регулярным тренировкам ума. Чед-Менг Тан рассказал, как найти этот источник и стать более счастливым.