«Мама военного ВСУ»: Елена-Кристина Лебедь сообщила о новой схеме мошенников

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале предупредила, что аферисты снова подстерегают жертв, не стесняясь манипулировать военным положением

Из-за полномасштабной войны многие украинцы вынуждены были сменить место жительства. Аренда квартир стала как никогда актуальным вопросом. Но и на этом, несмотря на нашу общую на всех беду, зарабатывают аферисты. Обманывают по новой схеме под кодовым названием «Аренда квартиры бойца ВСУ». О ней в деталях рассказала ведущая проекта Нового канала «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь.

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– Суть такова: мама воина ЗСУ сдает квартиру своего сына, пока тот воюет. Где сдает? Конечно, на всех сайтах объявлений! – рассказывает телеведущая. – Почему именно такую легенду выбирают аферисты? Это вызывает восхищение, трепет, доверие и безграничное уважение.

«Вам вдруг пишет женщина-экстрасенс»: Елена-Кристина Лебедь предупредила о распространенной афере

Итак, мама сдает хорошую, просторную, современную, но простаивающую без дела квартиру сына в Киеве. А ведь время такое, что это жилье может спасти многих людей, которые остались без крыши над головой!

– Но! Важно, что мама ставит низкую, очень соблазнительную для жертвы цену, – говорит Лебедь. – Объясняет это тем, что кто, как не она, понимает, как сейчас всем тяжело, как важно поддерживать друг друга, а не зарабатывать друг на друге. По телефону обещает жертвам не беспокоить их во время проживания там, «сладко поет» о том, как ей уже заочно нравятся эти жильцы. Что она вот больше никому не будет отвечать на звонки, оставит эту квартиру для них. Единственная просьба – перекинуть ей деньги на дорогу. Ведь ей ради показа жилья придется ехать из другого города.

Обычно просит скинуть 500 гривен. И, конечно, очарованные мамой воина ЗСУ жертвы, желающие получить дешевую, но классную квартиру, не раздумывая, отправляют на карту деньги.

– Мошенница после этого не блокирует, как обычно, жертву, а перезванивает! Благодарит за 500 гривен и просит кинуть ей на Viber, данные паспорта жильца. Чтобы, мол, пока она приедет, нотариус сделал официальный договор аренды, – рассказывает Елена-Кристина. – Жертва счастлива! Ведь дешевая, просторная, да просто идеальная квартира в хорошем районе. С такой милой и честной хозяйкой. Конечно, отправляет аферистке данные паспорта. И через полчаса снова звонок: «Чтобы вы не нервничали, я решила сразу оформить договор и выслать вам его скрин. Сейчас сижу у нотариуса, скиньте мне срочно тысячу гривен за его работу. Тогда я приеду к вам уже и с ключами от квартиры, и с готовым официальным договором!» Ну, кто станет подозревать маму воина ЗСУ? Которая, к тому же, сама хочет, чтобы все официально и по-честному?! Жертва, помимо уже отправленных 500, бросает еще 1000 гривен! Итого: влет на 1500 грн. Просто за «байки по телефону»…