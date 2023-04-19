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«Мама военного ВСУ»: Елена-Кристина Лебедь сообщила о новой схеме мошенников

«Мама военного ВСУ»: Елена-Кристина Лебедь сообщила о новой схеме мошенников

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале предупредила, что аферисты снова подстерегают жертв, не стесняясь манипулировать военным положением

Из-за полномасштабной войны многие украинцы вынуждены были сменить место жительства. Аренда квартир стала как никогда актуальным вопросом. Но и на этом, несмотря на нашу общую на всех беду, зарабатывают аферисты. Обманывают по новой схеме под кодовым названием «Аренда квартиры бойца ВСУ». О ней в деталях рассказала ведущая проекта Нового канала «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь.

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– Суть такова: мама воина ЗСУ сдает квартиру своего сына, пока тот воюет. Где сдает? Конечно, на всех сайтах объявлений! – рассказывает телеведущая. – Почему именно такую легенду выбирают аферисты? Это вызывает восхищение, трепет, доверие и безграничное уважение.

«Вам вдруг пишет женщина-экстрасенс»: Елена-Кристина Лебедь предупредила о распространенной афере

«Мама военного ВСУ»: Елена-Кристина Лебедь сообщила о новой схеме мошенников

Итак, мама сдает хорошую, просторную, современную, но простаивающую без дела квартиру сына в Киеве. А ведь время такое, что это жилье может спасти многих людей, которые остались без крыши над головой!

– Но! Важно, что мама ставит низкую, очень соблазнительную для жертвы цену, – говорит Лебедь. – Объясняет это тем, что кто, как не она, понимает, как сейчас всем тяжело, как важно поддерживать друг друга, а не зарабатывать друг на друге. По телефону обещает жертвам не беспокоить их во время проживания там, «сладко поет» о том, как ей уже заочно нравятся эти жильцы. Что она вот больше никому не будет отвечать на звонки, оставит эту квартиру для них. Единственная просьба – перекинуть ей деньги на дорогу. Ведь ей ради показа жилья придется ехать из другого города.

«Мама военного ВСУ»: Елена-Кристина Лебедь сообщила о новой схеме мошенников

Обычно просит скинуть 500 гривен. И, конечно, очарованные мамой воина ЗСУ жертвы, желающие получить дешевую, но классную квартиру, не раздумывая, отправляют на карту деньги.

– Мошенница после этого не блокирует, как обычно, жертву, а перезванивает! Благодарит за 500 гривен и просит кинуть ей на Viber, данные паспорта жильца. Чтобы, мол, пока она приедет, нотариус сделал официальный договор аренды, – рассказывает Елена-Кристина. – Жертва счастлива! Ведь дешевая, просторная, да просто идеальная квартира в хорошем районе. С такой милой и честной хозяйкой. Конечно, отправляет аферистке данные паспорта. И через полчаса снова звонок: «Чтобы вы не нервничали, я решила сразу оформить договор и выслать вам его скрин. Сейчас сижу у нотариуса, скиньте мне срочно тысячу гривен за его работу. Тогда я приеду к вам уже и с ключами от квартиры, и с готовым официальным договором!» Ну, кто станет подозревать маму воина ЗСУ? Которая, к тому же, сама хочет, чтобы все официально и по-честному?! Жертва, помимо уже отправленных 500, бросает еще 1000 гривен! Итого: влет на 1500 грн. Просто за «байки по телефону»…

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