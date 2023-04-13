«Вам вдруг пишет женщина-экстрасенс»: Елена-Кристина Лебедь предупредила о распространенной афере

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) в деталях рассказала о мошеннической схеме, которая находит вас в соцсетях сама

Ни для кого не секрет, что Елена-Кристина Лебедь – мастер по разоблачению афер. А еще она с радостью делится деталями мошеннических схем, чтобы обезопасить украинцев. В очередной раз телеведущая поделилась распространенной сейчас аферой. Запоминайте!

«Буквально через несколько секунд пропадают все деньги с карты»: Елена-Кристина Лебедь рассказала о жесткой афере

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– Афера начинается всегда в соцсетях или мессенджерах: Facebook, Instagram, Viber, Telegram или WhatsApp, – рассказывает телеведущая изданию kp.ua. – Вам вдруг пишет женщина-экстрасенс. Сразу отметим, что сообщение – кальковое. Она, вроде бы по доброте душевной, хочет вам помочь, потому что «увидела» с помощью своего дара, что у вас страшные проблемы, и не может смолчать. Говорит: «Если дар дан Богом, то людям нужно сообщать все, что этот дар открывает». Расчет на то, что проблемы сейчас почти у всех. Если не перманентные, то регулярные. А аферисты активизируются именно тогда, когда люди становятся уязвимыми и психологически нестабильными. Дальше – развитие аферы, как по нотам: мошенница сразу говорит, что денег не нужно, потому что это дар Божий, и его предназначение – помогать людям! Просит у жертвы только фото в минимуме одежды. Якобы, чтобы просканировать все ее чакры. Для этого тело должно быть максимально открытым. Жертва отсылает фото в белье и получает от «экстрасенса» приговор в виде множества найденных проклятий и порч. И самое главное: сказку о женщине, старше ее, совершившей на нее ритуал черной магии на могилах трех проклятых, наслав этим на жертву рак женских органов, смерть от несчастного случая кого-то из родных и пожизненное женское одиночество! Чувствуете? Крючок очень крепкий!

Понятно, что человек сразу пугается всех этих ужасов, так что аферистка продолжает давить.

– Мошенница вдруг обещает описать лицо этой женщины, чтобы жертва могла исключить ее из своего общения. Человек думает, что это шанс на спасение от ритуала черной магии и готов на все, – говорит Лебедь. – Тогда «экстрасенс» просит прислать фото гениталий. Лечь на кресло, как у гинеколога, и сделать фотоснимок. Мол: «Это поможет увидеть самую главную женскую чакру и то, кто сотворил столько горя». Жертва сбита с толку и не сразу соглашается, поскольку фото очень личное. Спрашивает, можно ли прийти на прием вживую. Мошенница сразу соглашается и просит за бронь свободного места перевести на карту 100 долларов. Напомню, это «экстрасенс», которая говорила, что денег не берет! Но когда жертва уже испугана проклятиями и крепко сидит на крючке, забывает обо всем.

Если жертва отказывается платить неизвестно кому на карту 100 долларов, аферистка «добивает» ее сообщением типа: «Это ваша жизнь и ваши проблемы! Если хотите умереть от рака и потерять близких, можете меня игнорировать. Счастья вам!» Вот тут жертва и сдается. Делает фото гениталий или переводит на карту деньги. Либо же блокирует «экстрасенса»-мошенника навсегда!

– Какой результат? В первом случае, после 100 долларов, «экстрасенс» блокирует жертву, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Во втором, после фото гениталий, аферистка пишет: «Прекрасно! Теперь я отправлю твою *** всем твоим друзьям в соцсетях и напишу, что ты предоставляешь услуги виртуального секса. Хочешь, чтобы коллеги по работе, родители или соседи это увидели? Нет? Тогда скидывай 300 долларов!» Мой совет: никогда и никому не шлите свои голые фото или деньги за что-нибудь заранее. И вообще не верьте «экстрасенсам» из сети! Там можно представиться хоть папой римским, а доказательств – ноль. Берегите себя!