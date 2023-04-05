«Бесплатная» помощь благотворительного фонда: Елена-Кристина Лебедь раскрыла детали популярной аферы

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале объяснила, как распознать актуальную мошенническую схему, в которую часто попадают украинцы

Пока реальные благотворительные фонды помогают украинцам, которые пострадали от агрессии рф, аферисты на бедах людей зарабатывают. Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь в деталях рассказала о популярной в сети схеме мошенников.

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– Это афера «Благотворительный фонд – помощь всем бесплатно!» В социальных сетях всплывают рекламки с такой фразой. Человеку стоит только нажать кнопку «Заявка». Часто мошенники вообще пишут в личные сообщения. Так что проверяйте свою личку и не ведитесь! – говорит телеведущая. – На заявку вам ответит якобы сотрудник фонда: «Напишите, что вам нужно – от еды до одежды. Отправим все в больших тюках абсолютно бесплатно! Независимо от размера груза и его содержимого». Учитывая, сколько сейчас в Украине переселенцев и людей, которые остались без всего или с одним чемоданчиком и разрушенной жизнью, они ведутся. От счастья жертвы теряют голову, пишут длинные списки необходимого и мысленно радуются, что хоть немного поправят свое положение.

После менеджер благотворительного фонда напишет, что они собрали груз стоимостью в 40 тысяч гривен. Положили не только все по вашему списку, но гораздо больше. И даже один смартфон – хоть и не айфон, но тоже приличный. Мол, сейчас ведь так важно быть на связи и помогать друг другу.

– Понятно, что после такого человек теряет голову и почти плачет от свалившегося счастья. И тут менеджер сообщает: «Единственная просьба, и она у нас для всех: оплатите пересылку стоимостью 300 грн. Мы не можем для тысяч людей отправлять за свой счет, ведь на эти деньги закупаем столько полезного!» Жертва даже не думает – товаров на 40 тысяч, а тут каких-то 300 гривен. Конечно, решает перевести деньги и спрашивает, куда именно. Ответ от афериста: «На этот номер телефона». И после этого все – человека блокируют, таким образом оставив и без товара, и без мечты о том, как все улучшится, и без последних денег. К сожалению, для многих это реально так…

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