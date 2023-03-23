«Буквально через несколько секунд пропадают все деньги с карты»: Елена-Кристина Лебедь рассказала о жесткой афере

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале в деталях разобрала актуальную мошенническую схему, на которую можно наткнуться на сайтах бесплатных объявлений

Борьба украинцев за победу продолжается, но мошенники, не стесняясь, продолжают «кидать» людей. Они расставляют свои сети повсюду! К счастью, об этом знает эксперт по разоблачению схем, ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь. Так что сохраняйте разбор еще одной актуальной аферы, чтобы не попасться на крючок и не потерять все свои средства.

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– Это афера при покупке товара на сайтах бесплатных объявлений. Схема имеет два этапа, – рассказывает Елена Кристина изданию kp.ua.

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«Боже, я вас подвел! Верну деньги!»

Жертва заказывает на сайте товар. Продавец-аферист подтверждает наличие и просит для спокойствия покупателя оплатить через «безопасную сделку». Это такая кнопочка на сайтах объявлений, где покупатель платит, но деньги зависают на сайте, пока человек не получит товар и не подтвердит, что покупка – ок! Только после этого сайт «перекидывает» деньги продавцу на карточку. Итак, жертва оплачивает эту функцию, но через час звонит продавец и говорит, что на складе ошиблись – товар закончился. Приносит миллион извинений и гарантирует возврат средств обратно на карту. Покупатель, конечно, поражен и доволен, что все так честно и прозрачно.

«Этот товар – у моего партнера!»

Вдруг продавец-аферист предлагает приобрести такой же товар, даже дешевле, но у его партнера. Потому что оказалось, что у того в наличии еще 200 штук. Покупатель приятно удивлен, ведь все же получит желаемое, да еще и дешевле. Мошенник предлагает договориться с его партнером через Viber. Там присылает жертве ссылку, якобы на «безопасную сделку», которой покупатель уже доверяет, ведь проверил и получил деньги обратно. На самом же деле это ссылка на фейк! Просто очень похожий на оригинальный сайт объявлений. Но понятно, что покупатель уже доверяет и платит за товар. При оплате вводит данные своей карты, и буквально через несколько секунд с нее исчезают все деньги. Писать в службу поддержки оригинального сайта бесполезно, потому что сделка состоялась не там, а в Viber. За это они ответственности не несут.

Совет: Никогда не переводите диалог с продавцом в Viber/Telegram/WhatsApp. Если все же общаетесь там, то ни в коем случае не переходите по ссылке, которую вам может сбросить аферист. Сразу пишите так: «Все заказы я буду оформлять на официальном сайте!»

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