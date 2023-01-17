Приманка – хорошая зарплата! Елена-Кристина Лебедь предупреждает об опасной афере

Ведущая проекта «Аферисты в сетях», который показывал Новый канал, рассказала о схеме мошенников, промышляющих на сайтах поиска работы

Казалось бы, обычное объявление о вакансии на работу, а на самом деле – коварная афера. Эксперт по разоблачению мошенников, ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь говорит, что даже во время войны таких случаев, к сожалению, меньше не становится. Одну из популярных схем она разобрала подробно, чтобы обезопасить украинцев.

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– Друзья, если вы в поисках работы\фриланса, то это – для вас. Внимание! Очень распространенная афера, – говорит телеведущая. – Например, ваше резюме висит на каком-то сайте с вакансиями. Или вы сами можете наткнуться на сайты фриланса, где ищут сотрудников для работы на удаленке. Важно: в обоих случаях вам пришлют ссылку на сайт работодателей (ну, якобы). От вас нужна будет мелочь – зарегистрироваться там всего за 150 грн. При условии получения работы – мелочь.

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Но именно это и есть главная зацепка, чтобы распознать аферу. В обратном случае вы, скорее всего, попадетесь на крючок к мошеннику. Будьте бдительны!

– После регистрации сайт предложит вам кучу вакансий, но это афера, – подчеркивает Елена-Кристина. – Работа типа «собирать браслетики», «перепечатывать тексты в ворде», «собирать ручки». ЗП хорошая – где-то 25-29 тысяч грн! Вы напишете любому, и «работодатель» сразу возьмет вас на работу! Одно условие: оформить все через «безопасный договор»! Согласитесь, это вызывает доверие. Но, чтобы заключить его, нужно купить на этом сайте премиум-аккаунт на месяц за 1000 грн. Но вы-то уже на крючке! Вас взяли на работу, поэтому и покупаете преумиум.

Если вы думаете, что 1150 грн – это все, что аферист зарабатывает на человеке в этой схеме, то ошибаетесь.

– Чтобы заработала услуга «безопасный договор», премиум-аккаунт нужно купить на два месяца, – продолжает объяснять Лебедь. – Вы платите еще 1000 гривен, и дальше происходит чудо. «Работодатель» сразу кидает на ваш аккаунт на этом сайте 27 тысяч грн. После вам приходит сообщение, что вывести их нужно срочно – сегодня до 22:00. Но, по правилам сайта, возможен вывод суммы только более 30 тысяч грн. А у вас на аккаунте только 27. И что? Вы докидываете три тысячи гривен в надежде, что через пять минут получите на карту30.

Вы думаете, уже финал? Нет, аферист-«работодатель» заморочился с этой схемой.

– Потом оказывается, что вывести сумму в 30 тысяч грн можно, лишь оплатив комиссию в две тысячи. Ощущаете, как крепко держит крючок? Вы к этому времени уже перевели на сайт 7150 грн! И горите желанием получить эти 30 тысяч, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Но вдруг сайт выдает ошибку и сообщает: «Так как у вас нет верификации, оплатите повторную комиссию – две тысячи грн»! Вот где-то тут люди начинают понимать, что это попадалово. Но вы мотайте на ус и красивые челки все детали аферы сейчас, чтобы узнать о ней, не потеряв ни одной гривны. Берегите себя!

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