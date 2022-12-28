Веганское оливье и чаны с карпатскими травами: как планирует встречать Новый год Елена-Кристина Лебедь

Звезда Нового канала получила приглашение от друзей из Закарпатья. Поэтому, несмотря на отсутствие праздничного настроения, хочет поехать в горы

В этом году украинцы стоят на распутье – праздновать Рождественские праздники или нет. Новогоднего настроения нет из-за полномасштабной войны. Но наши несгибаемые люди все же украшают свои дома, аргументируя тем, что российские террористы не отберут у нас праздник. Своими мыслями и планами на Новый год поделилась ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь.

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– Честно признаюсь, настроения не было вообще… Вот ноль «заряда». Хотя Новый год – мой самый-самый любимый праздник! – делится телеведущая. – Я получила приглашение от друзей из Закарпатья, чтобы отпраздновать его вместе. Они знали, что я с первого дня войны из Киева не уезжала. Высылали мне, кстати, гречку и орешки, когда в Киеве был капец с этим в первый месяц.

Елена-Кристина Лебедь эксклюзивно признается, что праздновать все-таки точно будет. Вопреки всему! Даже презенты для родных подготовила задолго.

– Уверена, что у нас будет как минимум веганское оливье. А также точно – чаны с карпатскими травами, – говорит знаменитость. – И, конечно, теплая компания! Маму беру с собой. Сару тоже. Подарки купила всем еще полгода назад, ведь обожаю дарить и делать сюрпризы (улыбается).

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