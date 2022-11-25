Отдам за вознаграждение: Елена-Кристина Лебедь раскрыла аферу с потерянной вещью

Ведущая проекта «Аферисты в сетях», который показывает Новый канал, рассказала, как распознать мошенническую схему, где вам за деньги якобы могут вернуть утраченное

Многие верят в силу соцсетей или сайтов объявлений. Если что-то ищут или, наоборот, теряют, сразу сообщают об этом в интернете. Но жуликов, которые на этом зарабатывают, хватает. Аферу с потерянными вещами раскрыла ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена Кристина Лебедь.

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– Если вы что-то потеряли, то даете объявление о потерянной вещи. Затем вам звонит аферист. Как его раскусить? Этот вопрос к нам! – уверяет телеведущая.

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Запомните подробный разбор схемы мошенника!

На сайте объявлений вы пишете, что потеряли определенную вещь. В своем сообщении указываете, что просите вернуть за вознаграждение. Вам звонит человек, который якобы нашел вашу вещь, которую может четко не называть, а говорить просто «ваш предмет». Сначала аферист обещает показать потерянную вещь, ее состояние, а затем отдать ее за вознаграждение. Если вы начинаете задавать вопросы о предмете, то мошенник выкручивается, потому что в глаза не видит и не видел вашей вещи. Важная деталь схемы – вопрос от афериста: «Как у вас пропал этот предмет?» Также он «пробивает», насколько он для вас важен и ценен финансово. Потом говорит: «Готов отдать вам вещь просто по-человечески. Но у вас в объявлении сказано, что будет вознаграждение. Сколько готовы дать?» Какую бы сумму вы ни назвали, мошенник попросит больше. Также при этом озвучит ключевые слова аферы: «Мне передали эту вещь другие люди, я посредник, боюсь полиции, помогая вам, рискую». Аферист назначает вам встречу. Обязательно вблизи супермаркета. Расспрашивает, в чем будете одеты. Это важный момент аферы. Когда вы подходите к супермаркету, мошенник говорит: «Вижу вас. Вы же в… (называет одежду, которую вы ему озвучили накануне)». Это убеждает жертву в том, что ее действительно видят. Хотя на самом деле афериста поблизости нет. Потом мошенник сообщает, что подойдет к вам не он, а девушка. А чтобы получить вещь, вы должны перевести деньги-вознаграждение через терминал на карточку. И тогда, по его «сигналу», девушка якобы подойдет и отдаст вашу потерянную вещь. Только этого, понятно, не происходит. Вы переводите деньги – аферист исчезает.

Смотрите проект «Аферисты в сетях» в следующую субботу, 3 декабря, в эфире Нового канала!