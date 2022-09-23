«Перевел предоплату, а машины не увидел»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла аферу с покупкой автомобиля онлайн

Ведущая проекта «Аферисти в сітях», который показывает Новый канал, рассказала, как не попасться на крючок интернет-мошенника

Около семи месяцев Украина живет в состоянии войны против россии. ВСУ сражаются на передовой, а волонтеры – в тылу. Один из самых распространенных запросов от военных – автомобили. И следует учитывать, что везде можно попасться на крючок мошенников! Даже в этой сфере. Одну из самых распространенных афер с покупкой авто показала ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале. Схему знали еще в 2021 году, но она может работать и сейчас.

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– Такие аферисты нормально чувствуют себя, кидая людей через Viber. Они получают предоплату, лежа на диване, и исчезают. В этом главная суть аферы, – говорит Елена-Кристина. – К нам обратилась жертва этого обмана – Аркадий. Накануне он хотел купить машину и нашел привлекательное объявление. Тачку искал давно, а тут еще и низкая цена. Главная приманка аферы!

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Аркадию пообещали пригнать автомобиль. Как выяснилось, сначала аферист взял с клиента предоплату в размере 500 долларов. А потом регулярно просил еще денег, якобы на бензин или решение проблем на таможне.

– Такие люди будут просить деньги, пока человек будет сбрасывать. Пока клиент это делает, аферист придумает все что угодно! – отмечает ведущая. – Покупатель верит, потому что думает, что тот порядочный продавец. Аферист же даже скрин паспорта в переписке может прислать как доказательство, что он реальный человек. А документ – фальшивый, потому что принадлежит случайному человеку из интернета. Мошенник знает, что покупатель не будет проверять. Жертва аферы Аркадий перевел в общей сложности 750 долларов, а машины так и не увидел… А самая большая проблема в том, что афериста невозможно найти! На встречи он не ходит, а по телефону это сделать нереально. Поэтому и продолжает «кидать» людей каждый день.

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Свежие аферы и их мастерское разоблачение смотрите в четвертом выпуске проекта «Аферисты в сетях» уже в субботу, 24 сентября, в 11:30 на Новом канале!