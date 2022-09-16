«Фотосессия для известного бренда»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла актуальную аферу

Ведущая проекта «Аферисти в сітях», который по субботам выходит на Новом канале, предупредила, что так обманывают девушек, парней и даже детей

Будьте осторожны, потому что размаха набирает элементарная интернет-афера. Ее несложно рассекретить, если знать основные признаки. Раскрыла их ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

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– Об этой афере я уже когда-то рассказывала, – говорит Елена-Кристина. – Но люди пишут, что продолжают в нее попадать. Так что нужно напомнить еще раз. Мошенничество направлено на всех: парней, девушек и даже детей. Поэтому будьте внимательны! Вам в соцсетях могут написать: «Привет. Вы понравились нашему кастинг-менеджеру или режиссеру». Далее предложат принять участие в фотосессии, потому что вы такой крутой и невероятный.

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Это все для того, чтобы подцепить вас на крючок, потому что дальше в сообщении будет несколько условий. Их нужно выполнить, чтобы стать участником фотосессии известного бренда. Первый пункт – главный для аферистов, ведь именно он дает мошенникам нажиться. Якобы нужно сбросить 500 грн, чтобы забронировать место и гарантировать, что вы действительно появитесь. После работы вам обещают вернуть сумму. А еще гарантируют зарплату – 1500 грн в час съемки. Понятно, что многие «клюют» на такие условия и остаются без фотосессии и без 500 грн.

– Я показываю вам реальные скрины сообщения от аферистов. Как только увидите такой текст, как на сринах, знайте, что это «кидалово»! – предупреждает ведущая.

Смотрите свежий выпуск проекта «Аферисты в сетях» уже завтра, 17 сентября, в 11:30 на Новом канале!