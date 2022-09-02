«Воздыхатель-иностранец»: Елена-Кристина Лебедь раскрыла аферу на пять тысяч долларов

Ведущая проекта «Аферисты в сетях», новый сезон которого стартует 3 сентября в 11:30 на Новом канале, в деталях рассказала о новом обмане от интернет-мошенников

Война или не война, а мошенники продолжают работать. Соцсети и сайты знакомств – самые распространенные способы найти себе жертву, поэтому новая афера снова оттуда. Раскрыла ее ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

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– Называется афера «Воздыхатель-иностранец», – говорит она. – Кстати, может быть и девушка-аферистка. Работает и так, и так. В соцсетях или на сайте знакомств вам пишет мужчина-иностранец. Закидон простой: «Ты так прекрасна, невероятна, очаровательна, а я крутой бизнесмен. Хочу просто общения. Ничего не подумай! Я очень занят, и не хватает такого вот банального. Но за «просто общение» я готов платить каждый месяц пять тысяч долларов». Это крючок, который действительно цепляет. Естественно, девушка может заинтересоваться. Подумает: «Может быть, он еще и собеседник нормальный. Почему нет? Пообщаюсь с интересным человеком, еще и денег заработаю!» Она соглашается и спрашивает, что для этого нужно сделать. Он отвечает: «Я догадался, что ты согласишься, и уже перевел пять тысяч долларов на твой счет. Зайди на почту и увидишь письмо из банка. У меня только бизнес-счета, поэтому не могу напрямую переслать на карту».

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Запомните этот момент. Он важен, поскольку это ядро аферы!

– Девушка заходит на почту и видит письмо от банка. Но оно, конечно, липовое! – рассказывает телеведущая. – Внутри письма дописка: «Для того чтобы в вашей стране эти деньги стали активными, вы должны перевести нам комиссию в размере 500 долларов». Девушка пересылает деньги, поскольку уже думает о пяти тысячах, но после этого иностранец исчезает. Блокирует ее – и все.

Чтобы не попасться на такой крючок аферистов, Елена-Кристина Лебедь советует важную вещь:

– Не верьте письмам на электронную почту, – говорит она. – Если вы якобы получили пять тысяч долларов, зайдите в официальное приложение своего банка и посмотрите на состояние своего счета. Если все окей, то поздравляю! В противном случае сразу прощайтесь с этим собеседником.

Премьеру нового сезона проекта «Аферисты в сетях» Новый канал покажет 3 сентября в 11:30!