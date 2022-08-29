На кофе с Еленой-Кристиной Лебедь! Выиграй встречу с ведущей Нового канала

Любой может посоревноваться за знакомство со звездой, отправив донат на ВСУ

В Луцке запустили благотворительный проект «Медіакава». Любой за донат для ВСУ может выиграть встречу с медийщиком: пообщаться, выпить кофе, сделать фото. Одной из участников инициативы стала ведущая проекта «Аферисты в сетях», который показывает Новый канал, Елена-Кристина Лебедь.

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– Значит, суть проста. Это интернет-базар, на котором продают медийщиков. Ну, не совсем продают. Продается именно возможность попить кофе. Лоты – журналисты, блогеры, пресс-секретари, ведущие… Словом, все те, кто формирует ваш информационный день, – рассказывают организаторы проекта. – Начальная цена – 150 гривен. Минимальный шаг ставки – 10 гривен или сумма, кратная 10 грн. Если крайняя ставка не увеличивается в течение 24 часов, она признается победной. Все деньги, собранные в ходе мероприятия, будут использованы на нужды военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

Максимум полезностей и интересных персонажей: что ждет зрителей в седьмом сезоне «Аферистов в сетях»

Говорят, что встреча с Еленой-Кристиной Лебедь будет мегаособенной: если вы разгадаете ее фокус, то кофе будет с привкусом вашей победы! Не медлите и участвуйте в гонке за знакомство с главной разоблачительницей аферистов в нашей стране.

А еще смотрите новый сезон проекта «Аферисты в сетях» с 3 сентября по субботам в 11:30 на Новом канале!