Елена-Кристина Лебедь впервые встала на сноуборд: «Любовь с первого шмяка»

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала, как и где провела новогодние и рождественские праздники

Путешествия по Украине — один из любимых видов отдыха ведущей проекта «Аферисты в сетях», седьмой сезон которого Новый канал покажет весной 2022 года, Елены-Кристины Лебедь. Поэтому новогодние и рождественские праздники девушка вместе со своим возлюбленным — экс-вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко провела вдали от Киева и освоила новый вид спорта.

— Мы ездили в Карпаты, в район лыжных трасс — Подобовец, Пилипец, Изки. Других вариантов не было, ведь хотели покатушек, а это точно Карпаты! — призналась Елена-Кристина. — Я впервые встала на сноуборд! И оказалась, что это — любовь с первого шмяка (смеется)! Любовь поначалу безответная, потому что шмяки были постоянными. Но раза с третьего я поехала сама. И произошло, как в «Аватаре» — слияние с летающим Турук Макто! Восторг и визг! Это мое! Оказалось, что сноуборд — это танец! Смесь танго-фламенко-тверка и нижнего брейк-данса (смеется).

Отпуск Лебедь проводила не только стоя на сноуборде — она каталась на лыжах, расслаблялась в местных банях и карпатских чанах, читала книжки у камина. А еще наслаждалась потрясающими украинскими природой и архитектурой.

— Могу рекомендовать посетить озеро Синевир. Летом там наверняка свежее и ярче, но зимой тоже свой шарм: водный кристалл, окруженный смереками в снежных шубах. Понравилось Мукачево — под проливным дождем не успели рассмотреть все, но город красивый и атмосферный. Еще очень хорош Каменец-Подольский. Как будто через телепорт шагнули в Европу! Архитектура маленьких уютных брусчатых улочек и величественных костелов впечатляет. А после прогулки открыли супервкусное место – кафе «Loft 26». В меню и традиционные карпатские блюда, и европейские. Вкусно так, что чуть ли не тарелки облизывала. Кстати, отмечено табличкой нашего «Ревизора»! Заслуженно! — отметила ведущая Нового канала.

Смотрите седьмой сезон «Аферистов в сетях» весной 2022 года на Новом канале!