«Обнимаемся, не размыкая рук»: Елена-Кристина Лебедь — о милой новогодней традиции

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала, что всегда делает в Новогоднюю ночь под бой курантов вместе со своим бойфрендом Павлом Розенко

Новогодняя ночь — идеальное время, чтобы верить в чудеса и загадывать самые смелые желания. Этим регулярно пользовалась Елена-Кристина Лебедь — ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале.

— Как и все, наверное, в детстве и студенчестве я писала желание на бумажке, потом поджигала и запивала это сначала лимонадом, а потом шампанским, когда уже можно было. Конечно, полностью оно не успевало догорать, поэтому еще половину картонки дожевывала, — смеется Елена-Кристина Лебедь. — Это была железная традиция, которая очень долго продержалась. Сейчас я перестала это делать.

Уже несколько лет Елена-Кристина встречается с экс-вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко. И у них появилась своя новогодняя традиция.

— Ровно в 00:00 мы стоим, обнявшись, не размыкая рук, чувствуем друг друга и говорим те слова, которые хотим слышать друг от друга в течение всего следующего года. Эти слова будут звучать в голове весь год, — призналась ведущая Нового канала. — Мы в этот момент замираем, под последний бой курантов я уже умиляюсь и едва сдерживаю слезы. Накрывают эмоции.

В наступающем 2022 году вы сможете увидеть Елену-Кристину Лебедь в седьмом сезоне проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале.