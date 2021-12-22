Предновогодняя афера: Елена-Кристина Лебедь предупредила об опасности в сети

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) напомнила, почему так важно не доверять незнакомым людям в социальных сетях

Предновогодний период — время, когда все ожидают чудес и верят в волшебство. К сожалению, этим пользуются мошенники, которые в последнее время особенно активизировались в социальных сетях. Об этом предупредила Елена-Кристина Лебедь — ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале.

— Сейчас усиливается история с присыланием ссылочек в директ. Типа: «Примите участие в розыгрыше», «Вы что-то выиграли, перейдите по ссылке», «Я видел тебя на остановке, ты была такая классная, смотри, что я записал», «Магазин разыгрывает подарки от Дедушки Мороза»… — отметила Елена-Кристина. — Почему по ссылочкам переходить нельзя? Потому что когда вы по ним переходите, вам взламывают страничку. Сейчас грядут новогодние праздники, все ждут подарочков от Деда Мороза — народ реально начнет активно нажимать на все ссылки.

Будьте внимательны не только если вам пишут незнакомцы, но и когда непонятные ссылки приходят от ваших друзей — их страницы могли взломать ранее.

— Запомните раз и навсегда: что бы вам не прислали в директ, под каким бы соусом это не подали, не реагируйте!!! — призывает ведущая Нового канала.

Больше разоблачений популярных афер — в проекте «Аферисты в сетях», который вы можете посмотреть на YouTube-канале и сайте Нового. Седьмой сезон — весной 2022 года в эфире телеканала!