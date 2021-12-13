Если пишет иностранец: Елена-Кристина Лебедь объяснила, как распознать афериста

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала о схеме, которой уже около десяти лет

Если вы женщина и пользуетесь соцсетями, то наверняка хотя бы раз в жизни вам писали иностранцы. Они очень быстро втираются в доверие и признаются в любви. Но не стоит верить таким сообщениям, ведь по ту сторону экрана может оказаться обычный аферист. Об этой мошеннической схеме рассказала ведущая проекта «Аферисты в сетях» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

— Дождалась! Мне написал заморский принц (смеется). Этой афере лет 10. Опознавательные признаки: аферисты пишут калькой. Им нужен ответ, они до последнего гнут свою линию, — объяснила Елена-Кристина. — Во время разговора узнают, замужем ли вы. Это нужно, чтобы потом срочно предложить руку-сердце-потроха. А еще собеседник обязательно окажется благородной профессии — например, доктор. Так располагают к себе. В финале попросят руки и сердца… А также принять чемодан денег из Йемена с миллионом долларов! Но сначала надо оплатить международную пошлину за посылку — 3 тысячи долларов. Он обязательно добавит: «Это такая мелочь для нашей любви, дорогая».

Может показаться, что на такие сообщения от «богатых» иностранцев уже никто не ведется, но это не так — аферисты давят на самые больные точки.

— Допустим, женщина устала от одиночества, хоть волком вой. А тут «дорогая, милая», а потом и «люблю-люблю». Человек хочет тепла и любви. И начинает сам себя убеждать, что наконец-то мучения закончатся, — добавила ведущая Нового канала.

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Еще больше разоблачений мошеннических схем — в проекте «Аферисты в сетях», который вы сможете посмотреть на YouTube или сайте Нового канала. Седьмой сезон — уже в 2022 году на Новом канале!