Фейковые кастинг-менеджеры: Елена-Кристина Лебедь объяснила, как не попасться в сети аферистов
Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала, на что стоит обратить внимание, если вас пригласили на кастинг от имени телеканала
В последнее время популярной стала интернет-афера, когда фейковые кастинг-менеджеры приглашают людей на пробы несуществующих проектов от имени Нового канала. Цель мошенников — получить от доверчивых людей деньги, голые фото и видео (ими можно шантажировать, или же продать на эротических сайтах) или фото документов (паспортные данные тоже продаются на черном рынке). Ведущая проекта «Аферисты в сетях», седьмой сезон которого уже снимает Новый канал, Елена-Кристина Лебедь и руководитель отдела кастинга StarLightMedia Дмитрий Онищенко объяснили, на что нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.
- Не доверяйте, а проверяйте. Первое место, где можно убедиться, действительно ли Новый канал проводит кастинг на определенный проект — официальный сайт. Там есть раздел «Кастинги», где собраны анкеты по актуальным проектам. Некоторых проектов на сайте нет, в таком случае участников действительно ищут кастинг-менеджеры.
- Будьте внимательны. Когда говорите с человеком, который представился кастинг-менеджером Нового канала, обратите внимание на его страницу. Аккаунт настоящего представителя канала будет живым (публикации появляются с интервалом, а не все фото залиты за раз) и давно созданным.
— Если сомневаетесь, спросите под любой последней публикацией на страничке Нового канала, правда ли есть кастинг на такой проект. SMM-менеджер обязательно вам ответит, — отметила Елена-Кристина. — Еще можете написать кастинг-директору Дмитрию Онищенко и спросить, действительно ли на канале работают такие менеджеры.
- Стоп—сигналы. Настоящие кастинг-менеджеры никогда не попросят голые фото или видео! Даже если вам очень понравился человек, который представился вам работником канала, но он просит интимные кадры — сразу отправляйте его в бан! Еще фейковый менеджер может чуть ли не в начале переписки сообщить: «Вас утвердили». Но так не бывает — на утверждение уходит какое-то время. Если вас вашу кандидатуру «согласовали» сразу же, перед вами аферист.
- Не передавайте личные данные. На этапе переписки настоящие кастинг-менеджеры не будут просить у вас личные документы. Они нужны только для подписания договора, но происходит это либо на личной встрече, либо прямо на съемочной площадке.
- Задавайте вопросы. Чем больше вопросов вы зададите собеседнику, тем быстрее поймете, действительно ли разговариваете с работником канала.
— Спрашивайте, когда съемки, сколько они длятся, какие условия участия, что будет происходить на проекте. Аферисты умные, но они не успеют быстро придумать ответы на все вопросы, если их будет много. А даже если что-то и сочинят, вы можете уточнить эту информацию у меня или на официальной страничке Нового канала, — добавил Дмитрий Онищенко.
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Всю актуальную информацию о кастингах Нового канала и ответы на вопросы относительно проектов можно получить на официальной странице кастингов: https://www.facebook.com/castingnovy/ или на сайте Нового канала https://novy.tv/ua/kasting /