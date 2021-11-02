Фейковые кастинг-менеджеры: Елена-Кристина Лебедь объяснила, как не попасться в сети аферистов

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) рассказала, на что стоит обратить внимание, если вас пригласили на кастинг от имени телеканала

В последнее время популярной стала интернет-афера, когда фейковые кастинг-менеджеры приглашают людей на пробы несуществующих проектов от имени Нового канала. Цель мошенников — получить от доверчивых людей деньги, голые фото и видео (ими можно шантажировать, или же продать на эротических сайтах) или фото документов (паспортные данные тоже продаются на черном рынке). Ведущая проекта «Аферисты в сетях», седьмой сезон которого уже снимает Новый канал, Елена-Кристина Лебедь и руководитель отдела кастинга StarLightMedia Дмитрий Онищенко объяснили, на что нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.

Не доверяйте, а проверяйте. Первое место, где можно убедиться, действительно ли Новый канал проводит кастинг на определенный проект — официальный сайт. Там есть раздел «Кастинги», где собраны анкеты по актуальным проектам. Некоторых проектов на сайте нет, в таком случае участников действительно ищут кастинг-менеджеры. Будьте внимательны. Когда говорите с человеком, который представился кастинг-менеджером Нового канала, обратите внимание на его страницу. Аккаунт настоящего представителя канала будет живым (публикации появляются с интервалом, а не все фото залиты за раз) и давно созданным.

— Если сомневаетесь, спросите под любой последней публикацией на страничке Нового канала, правда ли есть кастинг на такой проект. SMM-менеджер обязательно вам ответит, — отметила Елена-Кристина. — Еще можете написать кастинг-директору Дмитрию Онищенко и спросить, действительно ли на канале работают такие менеджеры.

Стоп—сигналы. Настоящие кастинг-менеджеры никогда не попросят голые фото или видео! Даже если вам очень понравился человек, который представился вам работником канала, но он просит интимные кадры — сразу отправляйте его в бан! Еще фейковый менеджер может чуть ли не в начале переписки сообщить: «Вас утвердили». Но так не бывает — на утверждение уходит какое-то время. Если вас вашу кандидатуру «согласовали» сразу же, перед вами аферист. Не передавайте личные данные. На этапе переписки настоящие кастинг-менеджеры не будут просить у вас личные документы. Они нужны только для подписания договора, но происходит это либо на личной встрече, либо прямо на съемочной площадке. Задавайте вопросы. Чем больше вопросов вы зададите собеседнику, тем быстрее поймете, действительно ли разговариваете с работником канала.

— Спрашивайте, когда съемки, сколько они длятся, какие условия участия, что будет происходить на проекте. Аферисты умные, но они не успеют быстро придумать ответы на все вопросы, если их будет много. А даже если что-то и сочинят, вы можете уточнить эту информацию у меня или на официальной страничке Нового канала, — добавил Дмитрий Онищенко.

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Всю актуальную информацию о кастингах Нового канала и ответы на вопросы относительно проектов можно получить на официальной странице кастингов: https://www.facebook.com/castingnovy/ или на сайте Нового канала https://novy.tv/ua/kasting /