Вместо ужасов — триллеры: топ-3 фильма с напряженной атмосферой от Елены-Кристины Лебедь

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) поделилась кинолентами, которые можно посмотреть в Хэллоуин

Уже в воскресенье, 31 октября, люди по всему миру будут праздновать Хэллоуин — наряжаться в нечисть, рассказывать страшные истории и украшать дома тыквами и прочими элементами устрашающего декора. А еще — смотреть жуткие фильмы. Если вы не любитель ужастиков, предлагаем посмотреть триллер по совету ведущей «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елены-Кристины Лебедь.

— Фильмы ужасов я любила раньше, а сейчас — не очень. Зато обожаю триллеры! Могу посоветовать топ-3 своих любимых фильмов в этом жанре, которые смотрела в последнее время, — отметила ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь.

«Перелом», 2007

Это фильм о молодом и талантливом юристе Уилли Бичуме, которого втягивают в хитроумную игру с человеком, пытавшимся убить свою жену. В главных ролях — Энтони Хопкинс и Райан Гослинг.

Трейлер:

«Виновный», 2021

Сюжет разворачивается вокруг полицейского Джо Бейлора, который работает в колл-центре 911 и в одну из ночей принимает звонок от женщины, которую похитили. Мужчина начинает делать все для того, чтобы спасти жертву, но даже не догадывается, чем закончится эта жуткая история. Главную роль в фильме играет Джейк Джилленхолл, а практически всех остальных зритель не видит — с ними полицейский общается по телефону. Но от этого фильм не становится хуже — игра Джилленхолла и пронзительные диалоги до последнего держат в напряжении.

Трейлер:

«Воспоминания», 2021

Представьте себе мир будущего, в котором города затоплены из-за поднявшегося уровня моря, а люди могут заглянуть в прошлое и пережить любое свое воспоминание, и получите сюжет этого фильма. Главный герой Николас Баннистер является экспертом в возвращении клиентов в воспоминания. Его жизнь в корне меняется, когда он влюбляется в Мэй и раскрывает всю правду о ней. В главных ролях — Хью Джекман и Ребекка Фергюсон.

Трейлер:

Как Елена-Кристина Лебедь разоблачает мошенников, вы можете увидеть в проекте «Аферисты в сетях» на YouTube или сайте Нового канала!