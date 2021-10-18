Фейковые кастинг-менеджеры просят голые фото: Елена-Кристина Лебедь предупредила о новой афере

Ведущая остросоциального проекта «Аферисты в сетях» разоблачила схему мошенников, которые прикрываются Новым каналом

Фейковые кастинг-менеджеры, которые приглашают на несуществующие отборы, продолжают обманывать людей от имени Нового канала. На этот раз они просят интимные фото и даже деньги! О новой схеме мошенников рассказала ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь.

— От фейкового кастинг-менеджера Нового канала приходит сообщение, что набирают девушек на шоу откровенного характера, где нужно будет заниматься сексом в кадре. Могут предложить даже партнеров с половыми органами разных размеров — мол, подберут, только бы вы согласились стать ведущей такого проекта, — рассказала Елена-Кристина. — Далее вас просят прислать голые фото и видео, чтобы понять, насколько вы раскрепощенная в кадре. А еще могут попросить предоплату за то, что придете на кастинг, — в качестве гарантии.

Насторожить вас должны сразу несколько вещей: Новый канал и его кастинг-менеджеры совершенно точно не будут просить у вас голые фото и видео и никогда не потребуют деньги за участие в кастинге!

— Если даже после этого вы будете сомневаться, напишите о полученном предложении на официальный аккаунт Нового канала в Facebook или Instagram — вам объяснят, что к чему, — посоветовала ведущая Нового канала.

Напоминаем, всю актуальную информацию о проектах Нового канала можно найти на официальных страницах: https://www.instagram.com/novy_channel, https://www.instagram.com/castingnovy/, https://www.facebook.com/NovyChannel.