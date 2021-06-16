Будьте осторожны: Елена-Кристина Лебедь предупредила об афере с компьютерными мастерами

Стать жертвой этих мошенников может каждый, поэтому ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) призвала быть внимательными

В каждом городе, практически на каждом подъезде висят объявления: «Компьютерный мастер. Недорого. Исправлю, починю». Если вы решите воспользоваться их услугами, рискуете стать жертвами мошенников. Об этом предупредила ведущая проекта «Аферисты в сетях», который Новый канал показывает по понедельникам, Елена-Кристина Лебедь.

— По этому объявлению приходит очень вежливый мальчик — их обучают производить впечатление. Он что-то поковыряет, а потом скажет: «Вам переустановить Windows? Будет лучше работать, антивирусник поставлю еще». В общем, он что-то там колдует-колдует, а потом поворачивается и говорит: «С вас восемь тысяч гривен». Они просто пользуются тем, что человек не шарит в компьютерах, — отметила Елена-Кристина Лебедь.

Если вы уже попали в такую ситуацию, выход есть. Не спешите отдавать аферисту круглую сумму денег, а постарайтесь аккуратно вывести его на чистую воду.

— Нужно сказать, что у вас таких денег нет и предложить вызвать другого специалиста, который покажет, что тот реально сделал, — посоветовала ведущая Нового канала. — Они пугаются, что придут адекватные люди и объяснят, что ничего там не переустанавливалось — ведь аферисты только создают видимость.

О самых ярких аферах в шестом сезоне «Аферистов в сетях», экспериментах с имиджем и непростых отношениях с родителями — в пост-шоу «Предметка» с Еленой-Кристиной Лебедь:

Смотрите шестой сезон «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!