Развести человека за пять минут: ведущая «Аферистов в сетях» рассказала о самых популярных аферах во время пандемии

Елена-Кристина Лебедь за шесть сезонов проекта «Аферисты в сетях» уже стала экспертом в аферах. Как в последнее время изощряются мошенники, чтобы нажиться на украинцах, – ведущая поделилась в пост-шоу «Предметка» с Сергеем Никитюком.

Оказалось, что самой популярной сейчас является телефонная афера. Понадобится не больше пяти минут, чтобы «вытащить» из человека деньги:

– Не надо ходить на встречи, возиться с букетами, конфетами. Просто позвонил и рассказал какую-то невероятную историю. А рассказать ведь можно что угодно! Самый популярный пример – афера с квартирой, когда человек якобы приезжает из другого города и «бронирует» для вас жилье заранее, – рассказывает Елена-Кристина Лебедь.

По ее словам, человек ведется на симпатичную и недорогую квартиру. Далее звонит узнать детали, и в этот момент начинается афера. Хозяин говорит, что, мол, «конечно, я сдам вам жилье, но сейчас просто уехал к маме в другой город»:

– Чаще всего мошенник говорит: «Я сейчас не в городе, но вы мне так понравились! Давайте забронирую для вас квартиру, только перешлите мне тысячу гривен за то, что придержу ее до завтра. А завтра приеду от мамы с пирожками, вас заселю, угощу», – рассказывает ведущая «Аферистов в сетях». – И большинство арендаторов соглашаются! Высылают деньги, и на этом всё, «завтра» ничего не происходит, а хозяин квартиры исчезает.

Если вы уже попали в схему аферистов и перевели деньги за квартиру или какой-то товар, то самым логичным шагом будет написать заявление в полицию, правда? Только вот вопрос, действительно ли вам кто-то поможет?

– Я сейчас всех разочарую! Обращаться некуда, и объясню, почему. В этом и смысл аферы: вы не сразу понимаете, что вас «нагрели», – рассказывает Елена-Кристина. – Пример: я перевела тысячу гривен, осознала, что меня обманули, и прихожу в полицию. Говорю, мол, смотрите, отправила деньги человеку, который звонил мне по этому номеру, а он исчез. Первый же вопрос будет: «Вам угрожали?» Ведь вы могли ничего не переводить, по сути, сделали это добровольно! Всё, тогда до свидания, – рассказывает ведущая проекта «Аферисты в сетях».

Елена-Кристина Лебедь призналась, что сама тоже когда-то стала жертвой аферистов:

– Мне позвонили и сказали, что я выиграла приз – стиральную машину. Чтобы ее забрать, нужно прямо сейчас заплатить страховой взнос в качестве гарантии, что приду за призом. И я, конечно же, побежала переводить, – вспоминает ведущая.

Так что стоит быть очень внимательными, взвешивать все «за» и «против», досконально изучить вопрос, и только тогда принимать решение и переводить кому-то деньги. Ведь аферисты не дремлют!

Больше интересных подробностей о жизни и карьере Елены-Кристины Лебедь, о самых распространенных схемах аферистов, способах борьбы с ними и многом другом смотрите в новом выпуске пост-шоу «Предметка» прямо сейчас:

Смотрите сразу по два выпуска шестого сезона «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!