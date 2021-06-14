Елена-Кристина Лебедь откровенно рассказала о родителях : «Я все детство была нелюбимым ребенком»

Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) впервые рассказала, как ее били в детстве

В какой бы ситуации не оказалась ведущая проекта «Аферисты в сетях», который по понедельникам показывает Новый канал, Елена-Кристина Лебедь, она заряжает позитивом всех вокруг. И это несмотря на то, что в детстве девушке пришлось несладко.

— С точки зрения образованного человека, родители меня воспитали идеально. Научили любить читать, папа меня в это прямо втянул. Ходила на пианино, карате, фигурное катание, рисование. Но с точки зрения психологических историй, я все детство была нелюбимым ребенком и пронесла отсутствие любви и теплоты через всю жизнь. Для взрослого человека это ахиллесова пята. Но сейчас мне эту дыру залатали, и это классно, — откровенно призналась Елена-Кристина Лебедь.

Страшно и то, что о домашнем насилии девушка знает не понаслышке, ведь сама становилась объектом избиений.

— Я была одним ребенком в семье, но, видимо, меня не хотели любить. Дубасили всем подряд, даже утюгом было. Приходила в школу с бесформенным телом и лицом, и говорила, что ударилась о дверцу шкафа. Ну, да, 80 раз, — говорит ведущая Нового канала. — С мамой я об этом никогда не говорила — она не любит такие разговоры. Да и нет смысла, уже ничего не изменишь. Телепорта в прошлое нет.

Несмотря на это, ведущая любит и ценит своих родителей, считает, что они привили ей правильные ценности и вырастили достойным человеком.

О съемках шестого сезона «Аферистов в сетях», самых распространенных схемах мошенников, способах с ними бороться и экспериментах с имиджем — в пост-шоу «Предметка»:

Смотрите сразу по два выпуска шестого сезона «Аферистов в сетях» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!